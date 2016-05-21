شرطة جنوب قبرص تقتل مصرياً هدد بذبح طفله

قتلت قوات خاصة في شرطة قبرص الرومية (الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص)، السبت، مهاجرا مصريا، أخذ ابنه كرهينة في غرفة، وهدد بذبحه.

وقالت السلطات في قبرص الرومية، إن "مهاجرا مصريا (41 عاما) أخذ طفله (16 شهرا) كرهينة في غرفة ببلدة أوروكليني، بالقرب من مدينة لارنكا، وهدده بالقتل باستخدام سكين، عقب مشاجرة نشبت مع زوجته المجرية".

وهدد المقتول فرق القوات الخاصة، التي تلقت بلاغات من الجيران وانتقلت إلى مكان الحادث بنسف المبنى بمتفجرات عقب طلبهم منه الاستسلام، وتحرير الرهينة.

ودخلت الفرق، التي انتهزت الفرصة لدى فتح المقتول باب المنزل لتسليم المتفجرات، إلى الغرفة وأطلقت النار عليه، لدى رؤيتها إياه واضعا السكين على رقبة طفله.

ونقلت القوات الطفل المحرر الذي أصيب بجراح في رقبته إلى مستشفى في العاصمة "نيقوسيا".

وقال بامبوس زهاري، المتحدث باسم شرطة "لارنكا"، في بيان، إن "أفراد الشرطة لم يكن لديهم خيار آخر سوى ماقاموا به".