محمد بن زايد يعزي الرئيس المصري في ضحايا الطائرة

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المُسلحة السبت، تعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا طائرة مصر للطيران وأعرب عن مواساة دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تضامن بلاده الكامل مع مصر في هذا الحادث الأليم، ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة مثل تلك الأحداث، وذلك في إطار علاقات الأخوة القوية والتعاون البناء المتميز الذي يجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن عميق شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي، ولمواقف دولة الإمارات الشقيقة المشرفة والداعمة لمصر ولخيارات شعبها الحرة وإرادته المستقلة.

وأكد الرئيس أن مصر عهدت من دولة الإمارات العربية المتحدة مواقف أصيلة تعكس أخوة حقيقية وصداقة وفية تتناسب مع العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، والتي يحرص الجانبان على تعميقها وتنميتها لصالح الشعبين الشقيقين.