مصر.. مقتل ضابط جيش وجنديين في تفجير مدرعة

قُتل ضابط جيش واثنان من الجنود، السبت، جراء تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء المصرية (شمال شرقي البلاد)، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين فجروا عبوة ناسفة لدى مرور قوة للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ضابط وجنديين".

وأشار المصدر إلى أن "قوات الأمن فرضت طوقا بمحيط الحادث، قبل أن تشرع في عملية تمشيط واسعة للمنطقة، تحسبا لوجود عبوات أخرى". ولم يصدر الجيش المصري أي بيان بخصوص الهجوم المذكور.

وتشهد مناطق محافظة شمال سيناء في الفترة الأخيرة، خاصة مدن رفح، والشيخ زويد والعريش، تزايد استهداف الآليات والمواقع العسكرية والشرطية من قبل جماعات مسلحة، ردا على استهدافها من قبل الجيش والشرطة، وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها "ولاية سيناء" الموالية لـ"داعش"، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية" في عدد من المحافظات، خاصة سيناء.