وزير خارجية فرنسا: لا معلومات حول سقوط الطائرة المصرية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك، في باريس، السبت، أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول ظروف سقوط الطائرة المصرية.

وأكد وزير الخارجية أن النيابة العامة تطرقت إلى التحقيق حول الحادث، والذي بدأ في فرنسا ومصر.

وقال: "تشاركنا وأسر الضحايا المعلومات المتوفرة حول سقوط الطائرة المصرية".

وجاءت كلمة وزير الخارجية الفرنسي بعد لقائه بعضا من أسر ضحايا الطائرة المصرية.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على رغبة أسر ضحايا الطائرة المصرية في احترام خصوصياتهم.

وأضاف أن "أولويتنا هي الوصول إلى الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة".

وأكد على الالتزام بإعلان نتائج التحقيق بسقوط الطائرة بشفافية كاملة.

وكشف عن إرسال فرنسا طائرة وسفينة للمشاركة في البحث عن حطام الطائرة.

وعلى الجانب المصري، التقى شريف فتحي وزير الطيران المدني والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي صباح السبت بأسر ضحايا حادث طائرة مصرللطيران رقم 804 وذلك في مقر اقامتهم بأحد الفنادق القريبة لمطار القاهرة.

وخلال اللقاء تقدم الوزيران بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا . وحضر اللقاء صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة، والطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية.