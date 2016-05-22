انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد يصيب 3 مجندين

أصيب 3 مجندين إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تابعة لقوات مكافحة الإرهاب في سيناء اليوم.

وقالت المصادر إن المدرعة كانت ضمن عدد من المدرعات أثناء قيامها بعمليات تمشيط في المنطقة، حيث انفجرت عبوة كانت مزروعة على جانبي الطريق المؤدي إلى منطقة كرم القواديس، وأسفر الانفجار عن إصابة كل من مجند عبدالرحمن أحمد عبد الله 22 عاما أصيب بشظايا متفرقة بالجسد وحروق بالوجه، ومجند سامح محمد درويش 22 عاما أصيب بكسر بالكتف اليمنى وشظايا متفرقة بالجسد، ومجند إبراهيم محمد إبراهيم 24 عاما أصيب بكسر بالقدم اليسرى وشظايا متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.