فيديو لاتصال بين قائد الطائرة المنكوبة وبرج سويسري

ظهر أول شريط تسجيلي لاتصالين تما بين مركز المراقبة الجوية في مدينة زيوريخ وقائد الطائرة المصرية حين كانت تعبر الأجواء السويسرية في طريقها فجر الخميس الماضي في رحلة لم تكتمل من باريس إلى القاهرة.

في التسجيل الذي حصلت عليهCNN وبثته أمس السبت، نسمع طيار "المصرية" يلقي التحية على مستمعه في سويسرا ويقول: "مرحبا مرحبا. مصر للطيران 804 مستوى التحليق 370 رقم الـ Squawk 7624" مشيرا بذلك إلى التردد الراداري لجهازه المتلقي والمرسل، فيرد مركز المراقبة: "مصر للطيران 804 الرادار على اتصال". يجيبه الطيار: "شكرا جزيلا".

ثم يخبره رادار زيوريخ بأن يتصل بمدينة "بادوفا" الإيطالية تحت التردد 1-2-0 بالعدد العشري 7-2-5 ويتمنى له ليلة سعيدة، ويليه صوت الطيار يقول:" 1-2-0-7-2-5 مراقبة بادوفا، مصر للطيران 804 شكرا جزيلا . ليلة سعيدة" وكانت هذه آخر كلمات الطيار المصري عند أول اتصال راداري له بمركز المراقبة الجوية في المدينة الإيطالية.

والاتصال الذي قالت "سي أن أن" إنه أول ما يتم الإفراج عنه من اتصالات الطيار المصري، هو روتيني عادة بين أي طيار وأي مركز راداري في البلد الذي يمر بأجوائه، وينتهي إجمالا بالانتهاء من عبور الأجواء والدخول في أجواء دولة أخرى، وكانت نهايته بالنسبة للطيار والمركز السويسري معا، هي لحظة الاقتراب من أجواء الدولة المجاور، أي إيطاليا في هذه الحالة، حيث في مدينة Padua مركز اتصال راداري أيضا.