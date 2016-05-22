محققون مصريون: من المبكر إصدار أحكام بشأن تحطم الطائرة

أعلن المحققون المصريون الذين يتابعون حادث تحطم طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط السبت أنهم يحللون ما حصلوا عليه من بيانات، ومنها إشارات أرسلت من الطائرة لكن من المبكر إصدار أحكام بشأن الحادث.

وذكر المحققون في بيان أنهم يجمعون المعلومات من مختلف المصادر كوثائق الطائرة ووثائق طاقمها ومراقبة الحركة الجوية والأنظمة الأخرى لإدارة البيانات، بما في ذلك نظام (إيرمان) وهو نظام لتحليل بيانات الصيانة ونظام (أكارس) وهو نظام إبلاغ وتوصيل اتصالات الطائرة.

وقال البيان "من المبكر جدا إصدار الأحكام أو الاعتماد في القرار على مصدر وحيد للمعلومات مثل رسائل (أكارس) التي هي إشارات أو مؤشرات قد يكون لها أسباب مختلفة، وبالتالي فهي تحتاج إلى المزيد من التحليل".