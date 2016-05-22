مصر للطيران تنسق لتسهيل إجراءات ذوي ضحايا "المنكوبة"

أعلنت شركة مصر للطيران أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لاستخراج وثائق تمكن أسر ضحايا الطائرة المنكوبة من التعامل مع ممتلكات ذويهم، وكذلك استخراج شهادات الوفاة.

ووفرت الشركة تذاكر سفر مجانية لأسر الضحايا الأجانب والمصريين منهم المقيمين بالخارج والراغبين في العودة إلى بلادهم مؤقتاً والعودة مرة أخرى لمتابعة نتائج التحقيقات.

وقالت الشركة إن قياداتها التقوا أهالي ضحايا رحلة مصر للطيران رقم 804 الأحد وذلك للمرة الثالثة في أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة في إطار الحرص على التواصل معهم وإطلاعهم على آخر المستجدات فيما يخص نتائج عمل فرق البحث والإنقاذ حول العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض الأشلاء.

وشارك في اللقاء الخبير الأجنبي المتخصص في مجال حوادث الطائرات التي تعاقدت معه مصر للطيران للتعامل مع الأزمة وكذلك ممثلو شركة التأمين المتعاقدة معها مصر للطيران للرد على كافة استفسارات أهالي الضحايا وإخطارهم بالخطوات القانونية اللازمة لاستيفاء كافة الإجراءات للحفاظ على حقوق الضحايا.