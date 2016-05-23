جمانة ومحمد أصغر ضحيتين على الطائرة المصرية

جمانة فيصل بطيش رضيعة عمرها 7 أشهر، وشقيقها محمد فيصل بطيش يبلغ من العمر عامين ونصف العام هما أصغر ضحيتين على متن الطائرة المصرية المنكوبة.

أما الوالد فيصل بطيش يحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصل جزائري، كان قادما مع أسرته الصغيرة لمصر لقضاء عطلة في منتجع شرم الشيخ، لكن القدر كان له رأي آخر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن عمة الطفلين أن أخاها كان يعمل في محل لبيع الخضار والغلال بمدينة "أنجرس" جنوب فرنسا، ولم يحصل على إجازة منذ 3 أعوام، وكان يأمل في قضاء عطلة في منتجع بشرم الشيخ، لتخفيف أعباء العمل، وإسعاد عائلته الصغيرة، لكن القدر اختار أن تكون عطلتهما أبدية.

فيما ينتمي فيصل بطيش من مدينة واد سقان ولاية ميلة بالجزائر لعائلة هاجرت لفرنسا منذ عقود، وتزوج من الجزائرية نهي سعود التي لقيت مصرعها في الحادث أيضا.