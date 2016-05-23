مصر.. السجن لـ20 من مؤيدي الإخوان

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت 20 مؤيداً لجماعة الإخوان بالسجن فترات متفاوتة، الاثنين، بعد إدانتهم في قضية عنف وقع بعد شهور من عزل محمد مرسي.

وذكر مصدر أن ستة من المتهمين عوقبوا بالسجن المشدد 15 سنة، بينما عوقب متهم بالسجن المشدد عشر سنوات، وعوقب 11 متهما آخرون بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

وأضاف أن متهمين حدثين عوقبا بالسجن ثلاث سنوات.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين، قائلة إنهم شاركوا في مسيرة شابها العنف في منطقة عرب غنيم بضاحية حلوان في جنوب القاهرة يوم 24 يناير 2014.

وقدمتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهم الشروع في قتل ضابطي شرطة ومجندين، والتظاهر دون موافقة السلطات الأمنية، وحيازة سلاح، واستعمال القوة في تنظيم المسيرة.

والحكم الذي صدر اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.