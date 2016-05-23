مصر.. النيابة تطلب من اليونان وفرنسا وثائق حول الطائرة

قالت النيابة العامة بمصر في بيان، اليوم الاثنين، إن النائب العام المصري طلب من اليونان وفرنسا وثائق خاصة بطائرة الركاب المصرية المنكوبة خلال وجودها في فرنسا وفي المجال الجوي اليوناني.

وقال البيان إن النائب العام نبيل أحمد صادق طلب من السلطات اليونانية نص اتصالات طاقم الطائرة مع أبراج المراقبة الجوية اليونانية.

وطالب النائب العام المصري بسؤال مسؤولي المراقبة الجوية اليونانية عن معلوماتهم حول الحادث وتلك المحادثات منذ بدايتها وحتى لحظة اختفاء الطائرة وانقطاع الاتصال بها وما إذا كان تم الاستماع لاستغاثات قبل انقطاع الاتصال بالطائرة وما رصدته السلطات اليونانية من إشارات أو معلومات أخرى بشأن الحادث.

كانت الطائرة وهي من طراز "إيرباص 320A" قد سقطت في البحر المتوسط يوم الخميس الماضي وعليها 66 شخصاً بعد قليل من تركها المجال الجوي اليوناني ودخولها المجال الجوي المصري. كانت الطائرة في طريقها من باريس إلى القاهرة.

وقال البيان إن النائب العام طلب من نظيرته الفرنسية الوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بالطائرة خلال وجودها في فرنسا على أرض المطار وفي المجال الجوي الفرنسي.