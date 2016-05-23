مصر تنفي اتصال قائد الطائرة بالمراقبة الجوية قبل تحطمها

صرح إيهاب محيي الدين عزمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من اتصال قائد الطائرة المصرية بوحدات المراقبة الجوية المصرية ليس له أي أساس من الصحة.

وأكد على أن الطائرة لم تقم بأي اتصال بالمراقبة الجوية المصرية، وأنه تم رصد الطائرة على شاشات الرادار على النقطة الحدودية بين المجال الجوي المصري واليوناني والمعروفة باسم كومبي (KUMBI) والتي تبعد عن القاهرة بحوالي (260 ميلا بحريا)، مؤكداً أن الطائرة ظهرت على ارتفاع (37 ألف قدم) داخل حدود الطريق الجوي ودون أي انحراف وقد اختفت عن شاشات الرادار بعد أقل من دقيقة من دخولها الأجواء المصرية.

وقد استعانت وحدة المراقبة الجوية ببعض الطائرات الواقعة في محيط طائرة مصر للطيران الرحلة رقم (804) لإعادة النداء أو تقديم أي معلومات تخص الطائرة المشار إليها وتم إبلاغ وحدات البحث والإنقاذ المصرية في حينه.

وهذا وقد أشار بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية من قبل الشركة للتحفظ على التسجيلات الخاصة بالطائرة.