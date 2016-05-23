مصر.. ضبط المتهم الرابع بخطف رجل الأعمال السعودي

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط المتهم الرابع بخطف رجل الأعمال السعودي حسن علي آل سند.

وقال مصدر أمني إنه قد وردت معلومات إلى فريق البحث الجنائي المشكل من قيادات ومفتشي قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية مفادها تواجد أحد المتهمين الهاربين المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية بسرابيوم مركز فايد بالإسماعيلية.

وأضاف أنه عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له حال تردده على مسكنه في منطقة سرابيوم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف باشتراكه في واقعة اختطاف رجل الأعمال السعودي.

وقال المصدر الأمني إنه عثر بحوزة المتهم على مبلغ مليون و250 ألف جنيه من مبلغ الفدية التي حصل عليها المتهمون ودراجة نارية كان يقودها لتوصيل الطعام لرجل الأعمال السعودي أثناء فترة خطفه.

وقرر اللواء علي العزازي، مدير أمن الاسماعيلية، إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

من ناحية أخرى جددت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم في الواقعة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.