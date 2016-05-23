هل سيؤثر حادث الطائرة المصرية على السياحة بمصر؟

لم يكن قطاع السياحة في حاجة لحادث طائرة "مصر للطيران" لتسوء حاله، فأعداد السائحين تراجعت بقوة خلال العام الحالي تحت تأثير حادث الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضي.

القطاع السياحي لا يتمنى أن يكون سبب سقوط الـ"إيرباص" عملاً إرهابياً.

مصطفى النجار، رئيس تحرير صفحة السياحة في صحيفة "الأهرام" يقول: "إذا كان السبب استهداف السياحة فهذا هو الضرر أو الخطر بعينه.. حتى الآن غير معروف السبب ولا يمكن أن نستبق الأحداث إلا إذا توصلنا للصندوق الأسود وتحددت الأسباب أو ظهر شيء يجعلنا نجزم بأن هذا الحادث سيؤثر على السياحة المصرية ولكن من المؤكد أنه مختلف عن حادث الطائرة الروسية فوق سيناء".

إلغاء الطيران الروسي والبريطاني للمقاصد المصرية ساهم في تراجعِ أعداد السائحين لمصر، فسجلت أرقام شهر مارس هذا العام تراجعاً بـ47% مقارنةً بمارس 2015.

ويضيف النجار: "منع الطيران الشارتر من انجلترا وروسيا وبالتالي توقفت الحركة تماماً.. ولا ينكر أحد أن المقاصد السياحية تعاني بشدة خاصة في شرم الشيخ والغردقة، وبالفعل تم إغلاق فنادق كثيرة وتم الاستغناء عن عمالة كثيرة".

قد لا يكون لحادث طائرة "مصر للطيران" الأخير تأثير كبير على الإقبال السياحي، فالأمر بدأ يسوء منذ حادث الطائرة الروسية، ولكن ما يطالب به الخبراء هو التحرك الاستراتيجي من أجل التعافي.

البعض ممن توفرت لهم الموازنات استغلوا الركود لتحسينِ البِنية التحتية السياحية، بينما تعرض آخرون لأذىً واضحٍ ليس بسبب هذا الحادث وإنما بسبب تداعيات الحادث الذي سبقه.

مرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، ترى أن من "المفروض أن نستغل الانحسار السياحي في تطوير فنادقنا.. مانجيش نقفل الفنادق في وقت فيه انتعاش.. إننا نبدأ نقفل فنادقنا للتطوير."

وتنوي وزارة السياحة التحرك السريع في أسواقِ شرقِ أوروبا والمنطقة العربية في محاولة لإنقاذ الموسمِ السياحي.