لماذا رحلت الكونغو اللاعب السابق مجدي عبدالغني لمصر؟

رحلت السلطات الكونغولية لاعب الكرة الدولي المصري السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق مجدى عبدالغني على نفس الطائرة التي نقلته من القاهرة بعد تشاجره مع رجل أمن بصالة الترانزيت بالمطار، اليوم الأربعاء.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران رقم 852 والقادمة من أديس أبابا، تبين وجود مجدي عبدالغني وبفحص جوازه تبين حصوله على ختم ترحيل من السلطات الكونغولية التي سافر إليها ترانزيت من القاهرة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية فإن عبدالغني، قال إنه كان في طريقه إلى الكونغو للمشاركة في بعض الفعاليات الرياضية، ولدى دخوله المطار فوجئ برجل أمن يتعامل بشدة وقسوة مع الركاب، كما فؤجئ بأنه يطلب منه رشوة مقابل إدخاله البلاد، وعندما تصدى له تطور الأمر إلى مشادة، وتم ترحيله على نفس الطائرة وعدم السماح له بدخول الكونغو.

وأضاف عبدالغني أنه حاول الاتصال بالسفير المصري في الكونغو، لكن دون جدوى، لذا قرر العودة إلى القاهرة دون استرجاع حقائبه.

وكان من المقرر أن يقيم القسم الإفريقي للاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين مؤتمره العام يومي 25 و26 مايو الجاري في مدينة كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويشارك فيه مجدي عبدالغني رئيس الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين.

يذكر أن عبدالغني هو صاحب هدف مصر الوحيد في كأس العالم بإيطاليا عام 1990 وأحرزه في مرمي منتخب هولندا.