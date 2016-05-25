محمد بن زايد: مصر تمثل ثقلا أمنيا واستراتيجيا للمنطقة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، موقف بلاده الداعم لمصر والمؤيد لحق شعبها في التنمية والاستقرار والنمو، أخذاً في الاعتبار ما تنفذه مصر من مشروعات تنموية، مشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة للاستقرار وصماما للأمان في منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة.

وأعرب خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في القاهرة عن سعادته بزيارة مصر، ونقل للرئيس تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، متمنياً لمصر وشعبها كل النجاح والتوفيق وتحقيق مزيد من النمو والازدهار، ومقدما التعازي لمصر قيادةً وحكومة وشعباً، في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران، مؤكداً تضامن بلاده مع مصر ومساندتها في مثل تلك اللحظات المؤلمة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس رحب بصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، مشيداً بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات لدعم مصر ومساندة إرادة شعبها، تحت القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وطلب نقل تحياته وتقديره لسموه، متمنياً لدولة الإمارات الشقيقة، قيادة وشعباً، مزيداً من الرخاء والتقدم، مؤكدا أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين تعكس مستوى العلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع بينهما على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل تنميتها لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين، لاسيما في ضوء الأزمات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تضافراً للجهود وتعزيزاً للتضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وذكر يوسف أن رؤى الجانبين توافقت بشأن أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول، ويحمي وحدتها الإقليمية، ويصون مقدرات شعوبها، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

هذا ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى القاهرة في زيارة سريعة لمصر تستغرق ساعات، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي بالصالة الرئاسية بمطار القاهرة.

وكانت آخر زيارة قادت ولي عهد أبوظبي إلى مصر أواخر شهر أبريل الماضي واستغرقت ثلاثة أيام.