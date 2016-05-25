مصر للطيران تنفي الإستعانة بشركتين إيطالية وفرنسية

نفت شركة مصر للطيران ما ذكره التلفزيون المصري أن الشركة أعلنت الاستعانة بشركتين إيطالية وفرنسية في عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية المنكوبة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال في تصريحات لشبكة سي ان ان إنه يرجح أن الطائرة والصندوقين الأسودين ومسجلات البيانات في مياه عميقة جداً، مشيراً إلى أن مصر لا تملك القدرات التقنية للعمل فيها، بينما يمتلك الكثير من شركائها ذلك.

ورحب شكري بالدول الراغبة في مساعدة مصر مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مشيرا لامتلاك تلك الدول الكثير من الإمكانيات التي يجب أن تستفيد مصر منها خاصة في مجال القدرة على انتشال الأجزاء وإعادة تجميع الطائرة، موضحا أنها مهمة شاقة وثقيلة، ولكنها مهمة يجب تنفيذها.

