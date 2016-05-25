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برلمان مصر يمنح الرئيس سلطة مد التقاعد لرتبة لواء

المصدر: القاهرة - الأناضول
البرلمان منح الرئيس سلطة مد التقاعد
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وافق مجلس النواب المصري، مساء الثلاثاء، بشكل نهائي على منح رئيس الجمهورية سلطة مد التقاعد لرتبة (لواء) بالجيش من سنتين إلى 4 سنوات.

وبحسب بيان مجلس النواب المصري، "وافق المجلس على مشروع قانون التقاعد، الذي يتطرق إلى سلطة رئيس الجمهورية في مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في رتبة اللواء بعد سن (58 عاماً) لمدة 4 سنوات بدلاً من سنتين".

وأمس الإثنين تم لقاء بين نحو 200 من أعضاء البرلمان مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، في أحد فنادق القاهرة، في لقاء تعريفي لم يصدر عنه بيان من البرلمان أو من قبل وزارة الدفاع.

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