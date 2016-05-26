السيسي يأمر بمحاسبة المتورطين في أحداث المنيا سريعا

طالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بسرعة محاسبة المتورطين في أحداث المنيا.

وقال بيان من الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته لكل الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين في هذه الأحداث، وإحالتهم للسلطات القضائية المختصة.

ووجه الرئيس المصري محافظ المنيا بالتنسيق مع القوات المسلحة لإعادة إصلاح وتأهيل كافة المنشآت المتضررة جراء هذه الأحداث خلال شهر من تاريخ اليوم، مع تحمّل الدولة كافة النفقات اللازمة.

وأكد أن مثل هذه الوقائع المثيرة للأسف لا تُعبر بأية حال من الأحوال عن طبائع وتقاليد الشعب المصري العريقة، والذي أسس الحضارة البشرية وحارب من أجل نشر السلام، والذي اتحد نسيجه على مدار التاريخ، فباتت وحدة المصريين وتوحدهم واصطفافهم الوطني نموذجاً يُحتذى به للعبقرية الوطنية وضامنا حقيقياً لبقاء وطننا العزيز.

وقال البيان إن المرأة المصرية العظيمة ستظل نموذجاً للتضحية والعمل من أجل رفعة مصر، وستبقى حقوقها وصيانة كرامتها التزاماً إنسانياً ووطنياً قبل أن يكون قانونياً ودستورياً.