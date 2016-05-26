تفجير منزل طيار سابق بالعريش

أفادت مراسلة قناة العربية، صباح الخميس، أن مسلحين مجهولين فجروا منزل طيار سابق بمدينة العريش.

وقال شهود عيان من أهالي العريش، إنهم سمعوا صوت انفجار بشارع العشرين، القريب من ساحل البحر بالمدينة، وتبين أنه تم استهداف منزل الطيار إيهاب مصبح، دون وقوع إصابات.

وأجرت قوات الأمن تمشيطاً للمنطقة بساحل البحر لتعقب الجناة.

إلى ذلك، قتل اثنان من تنظيم أنصار بيت المقدس، مساء الأربعاء برصاص قوات الأمن المتمركزة في كمين جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وكشفت مصادر أمنية بشمال سيناء أن مسلحين أطلقا صاروخاً من أعلى سطح منزل على كمين أمني بمنطقة المقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، وسقط بعيداً عن الكمين، وقامت قوات الأمن بإطلاق النار عليهما، وتمت تصفيتهما.