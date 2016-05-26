مصر.. قرار رئاسي بإبعاد 4 قضاة عن وظيفتهم

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارات جمهورية بنقل 4 قضاة من عملهم القضائي وإحالتهم لوظائف إدارية بوزارات مختلفة، تنفيذاً لأحكام مجلس تأديب القضاة بإدانتهم بارتكاب مخالفات.

ونص القرار 198 لسنة 2016 على نقل أنور خالد عبد الفتاح أبو سحلي، الرئيس من الفئة أ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة إدارية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.

كما نص القرار 199 لسنة 2016، على نقل علي محمد شوقي علي الكيلاني برج، الرئيس من الفئة أ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.

كذلك تضمن القرار 200 لسنة 2016، بنقل شريف إداوارد بطرس الدهبي، الرئيس من الفئة أ بمحكمة المنصورة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها، ونقل محمد رضوان محمد حسن، القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية.

وذكر القرار أن تلك القرارات صدرت بناء على الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في طلبات الصلاحية المقدمة بالجلسات المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني/ديسمبر الماضي، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وبعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته.

