مسيرة تأبين ضحايا الطائرة المصرية بالشموع والزهور

شارك المئات من المصريين والأجانب في مسيرة تحت عنوان "معاً من أجل الحياة" لتأبين ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة بالشموع والزهور بمشاركة شريف فتحي وزير الطيران المدني، وقيادات الطيران المدني وعدد من الشخصيات العامة.

انطلقت المسيرة من أمام النادي الأهلي بمنطقة الزمالك وصولا إلى دار الأوبرا المصرية من أجل تأبين أرواح ضحايا طائرة مصر للطيرانMS804 التي سقطت في البحر الأبيض المتوسط نهاية الأسبوع الماضي.

وذلك لمشاطرة أهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، حيث تم وضع الشموع وأكاليل الزهور أمام النصب التذكاري داخل الأوبرا تخليداً لأرواح الضحايا.