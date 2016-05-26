مصر.. مقتل 85 إرهابيا في عمليات للجيش بسيناء

أعلن الجيش المصري، الأربعاء، مقتل 85 إرهابيا في عمليات عسكرية بسيناء كما أعلن بدء المرحلة الثالثة من العملية الشاملة "حق الشهيد".

وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري إن قوات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين في تنفيذ حملة عسكرية موسعة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بوسط وشمال سيناء، وأسفرت عن مقتل 85 إرهابيا خلال الضربات الجوية وعناصر المدفعية بمناطق الشيخ زويد ورفح، وتدمير وحرق 190عشة و57 منزلا تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق عملياتها الإجرامية، والقبض على 3 من المشتبه بهم، وتدمير 10 سيارات و5 دراجات نارية يستخدمها الإرهابيون في مهاجمة الارتكازات والنقاط الأمنية وتدمير 73 ملجأ ومخبأ تستخدمها العناصر الإرهابية بمناطق الزوارعة والنصرانية واللفيتات والعبادي والشدايدة والجريعي .

وأضاف أن قوات الجيش الثاني الميداني قامت بإنشاء عدد من الأكمنة والارتكازات الأمنية التي تساهم في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الكاملة على شبه جزيرة سيناء، كما قامت عناصر القوات الخاصة البحرية بفرض السيطرة البحرية على امتداد السواحل المواجهة لمناطق العمليات لمنع التسرب البحري وإحباط أي محاولة للتسلل والتهريب عبر البحر لتأمين أعمال القوات البرية وقطع الإمداد عن العناصر التكفيرية عبر البحر.

وأكد المتحدث العسكري أن عناصر إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني نفذت بناء على معلومات مؤكدة من العناصر المخابراتية عمليات قصف وتدمير عدة أهداف بمناطق غرب جبل الحلال وأسفر ذلك عن مقتل 3 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط أجهزة لاسلكية و25 عبوة بدائية الصنع و26 جوالا يحتوى على مادة TNT المتفجرة وأجوال نترات النشادر التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وكذلك العثور على نقطة طبية بها كميات من الأدوية والمحاليل .