أبو مازن يلتقي الأمين العام للجامعة العربية في القاهرة

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في مقر إقامته بقصر الضيافة في القاهرة، مساء الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والوفد المرافق.

وجرى البحث خلال اللقاء في المواضيع التي ستطرح على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد يوم السبت برئاسة البحرين، وبمشاركة الرئيس، في ضوء التطورات بالمنطقة خاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث ستخصص جلسة خاصة على هامش الاجتماع الوزاري لبحث آخر المستجدات في فلسطين.

وأطلع العربي على الجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، من خلال دعم المبادرة الفرنسية، وعقد المؤتمر الدولي للسلام بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى التصعيد والإجراءات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل والمستوطنون بحق شعبنا الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

كما حضر الاجتماع من الجامعة العربية، نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة سعيد أبو علي، والمستشار طلال الأمين.