إصابة 3 مجندين بانفجار عبوة ناسفة في العريش

أفادت مراسلة العربية اليوم عن إصابة 3 مجندين من قوات الأمن، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بمنطقة شرق العريش.

وقالت المصادر إن مجهولين قاموا بزراعة العبوة على جانبي الطريق الدولي العريش - رفح، حيث انفجرت مدرعة أثناء سيرها على الطريق بمنطقة جرادة شرق مدينة العريش.

وأسفر الانفجار عن إصابة كل من: المجند محمد السيد رمضان 22 عاما أصيب بجروح متفرقة بالجسد، والمجند رامي محمد علي 23 عاما أصيب بجرح قطعي أسفل العين اليسرى، والمجند خالد أحمد إبراهيم 22 عاما أصيب بجرح قطعي أعلى الحاجب الأيسر طوله 3 سم، وقد نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.