لا إشارات جديدة من طائرة "مصر للطيران" منذ يوم التحطم

قالت مصادر مقربة من التحقيق، اليوم الجمعة، إنه لم يجر استقبال أي إشارات من طائرة "مصر للطيران" المنكوبة منذ اليوم الذي تحطمت فيه في البحر المتوسط الأسبوع الماضي.

ولمحت تقارير إعلامية، أمس الخميس، إلى أن إشارة جديدة سمحت للمسؤولين أن يحددوا بشكل أكبر مكان وجود الصندوقين الأسودين للطائرة.

وأبلغت المصادر "رويترز" أن إشارة التقطت يوم التحطم من جهاز البث الخاص بتحديد المواقع في حالات الطوارئ أتاحت للمسؤولين تحديد منطقة بحث محددة لكن لم يرصد أي شيء جديد منذ ذلك الحين.

وقال مصدر مقرب من التحقيق "لا يوجد شيء منذ اليوم الأول".