الأزهر يدعو لتحرير الفلوجة ومدن العراق من داعش

دعا الأزهر الشريف لتحرير المدن العراقية وعلى رأسها الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد الأزهر في بيان له مساء الجمعة رفضه استغلال الحرب على الإرهاب لارتكاب أعمال عنف بحق المدنيين من طرف المليشيات مضيفا أنه يتابع بقلق بالغ ما تتعرض له مدينة الفلوجة العراقية جراء احتلال تنظيم داعش الإرهابي لها من جانب والحصار والقصف العشوائي عليها من جانب آخر.

وجدد الأزهر الشريف دعوته للعمل على القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير كافة المدن والأقضية والمحافظات العراقية من قبضة التنظيم الإرهابي، مؤكدا في الوقت ذاته على رفضه استغلال الحرب على داعش لارتكاب أعمال عنف وتصفية بحق المدنيين الأبرياء.

وأكد أن الخلط بين المدنيين والتنظيمات الإرهابية واستهدافهم من قبل ميليشيات تحمل أجندات طائفية وتمارس أعمال عنف وإرهاب وتطهير ممنهج وقتل على الهوية، يبدد جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، ويحول هذه العمليات من حرب على تنظيم إرهابي لحصار للمدنيين الأبرياء.

وطالب الأزهر السلطات العراقية بضرورة العمل على تجنيب المدنيين ويلات هذه الحرب، مشددًا على أن الزج بهم في أتون هذه الحرب يوسع من دائرة التأييد للتنظيمات الإرهابية بدلا من القضاء عليها.