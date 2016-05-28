مصر.. إصابة مجند برصاص قناصة في الشيخ زويد

أصيب مجند من قوات الأمن المصرية، اليوم السبت، برصاص قناصة في إحدى الأكمنة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وأكدت المصادر أن مجندا يدعى محمود محمد غريب (21 عاماً) من محافظة سوهاج أصيب بطلق ناري في الصدر أثناء تواجده بمحل خدمته بكمين قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد عن طريق قناصة. وقد أُطلق النار من مسافة بعيدة من بندقية قنص مزودة بكاتم صوت. كما تم نقل المجند إلى المستشفى العسكري بالعريش، ورفع حالة اليقظة الأمنية على مستوى جميع الكمائن الأمنية بالشيخ زويد.



كذلك أصيب أحد سكان قرية الجورة في مدينة الشيخ زويد، صباح السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة تمت زراعتها على جانبي الطريق لاستهداف قوات الأمن. ودهس المواطن عتيق سالم عتيق (55 عاماً، على مكان زرع العبوة الناسفة، ما أدى لانفجارها، وإصابته بشظايا متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام، وهو في حالة حرجة.