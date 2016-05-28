مصر.. السجن 5 سنوات لصفوت الشريف بالكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه إيهاب (مخلي سبيله) بالسجن 5 سنوات، وأشرف (هارب) 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفاً و454 جنيهاً، ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وتغيب الشريف ونجلاه عن جلسة اليوم.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه، تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطياً على ذمة القضية وفقاً للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وكشفت التحقيقات أن الشريف قام بتحقيق ثروة طائلة، مستغلاً لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، ورئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات ملكية الشريف للعديد من العقارات، وأرض فضاء أو زراعية وفيلات، في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، كان معظمها مملوكا للدولة ولجهات عامة.