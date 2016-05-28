مصر تتفق مع شركة عالمية للبحث عن الصندوقين

أعلنت لجنة التحقيق في حادث الطائرة المصرية التي سقطت في المتوسط الخميس قبل الماضي أنه تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران المدني وشركة DOSالعالمية للقيام بأعمال البحث واستعادة صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة المنكوبة.

وقالت إن الشركة تعد من أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة الإشارات الصادرة عن الصندوقين من خلال المسح السوناري للمنطقة التي تبحث بها.

من ناحية أخرى تلقت لجنة التحقيق المعلومات الخاصة بالمراقبة الجوية اليونانية بشأن الحادث للبدء في دراستها وتنتظر اللجنة المزيد من المعلومات المتعلقة بتسجيلات أجهزة الرادار التي تمكنت من متابعة مسار الطائرة قبل الحادث.

يذكر بأن السفينة الفرنسية التي تشارك في عملية البحث والتي وصلت الى مكان الحادث منتصف الأسبوع الماضي مزودة أيضاً بأجهزة السيمار المصنفة عالمياً ضمن أ فضل الأجهزة العاملة في هذا المجال.