الكويت تعتقل المتهم بتعذيب وتعرية مصري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم علي عبدالله الشمري من مواليد عام 1976، وهو من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية وامتهان لإنسانية المعتدى عليه أشرف أبو اليمين جابر سويلم مصري الجنسية من مواليد 1981.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على من قام بتصوير الواقعة، ويدعى محمد عويس عبدالقوي مبروك، وهو مصري الجنسية من مواليد عام 1985، وأدلى باعترافات أولية تفيد بأنه الذي قام بنشر وبث وقائع هذا المقطع الذي تعود أسبابه إلى خلافات مالية مع المتهم الرئيسي.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار، أحمد أبو زيد، أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية قام باتصالات مكثفة مع السفارات والقنصليات المصرية في عدد من الدول العربية صباح اليوم الأحد، لمحاولة التعرف على معلومات دقيقة بشأن ما تم تداوله من فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تعدي أحد الأشخاص على مواطن يعتقد أنه مصري.

وقال إن تلك الاتصالات أسفرت عن تأكيد القنصلية المصرية في الكويت التحقق من وقوع الحادث في الكويت، وذلك بناء على ما أكدته السلطات الكويتية المعنية، بعد القيام بعمليات بحث وتحريات مدققة، تم على إثرها تحديد أسماء الجناة والشخص المعتدى عليه، واتخاذ قرار بإغلاق المتجر الذي يملكه الجاني، والذي يقع في منطقة المنقف بالعزيزية بالكويت.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن السلطات الكويتية تتعاون بشكل كامل مع القنصلية المصرية في الكويت، وتؤكد أنها لن تدخر جهدا في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وأنه يجري حاليا البحث عن كافة الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو للتحقيق معهم، وإصدار بيان رسمي بشأن الواقعة.

وأضاف أن الشخص الذي تعرض للاعتداء لم يتقدم هو أو أي طرف من أقاربه أو معارفه بشكوى إلى القنصلية المصرية في الكويت أو وزارة الخارجية حتى تاريخ صدور هذا البيان، وأن وزارة الخارجية سوف تستمر في متابعة تطورات عملية البحث عن الجناة والتحقيق معهم انتهاء باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وسوف يتم الإعلان عن المستجدات في حينه.