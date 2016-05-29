سؤال غريب يحول "انتصار 73" إلى عدوان والتربية تحقق

قررت الدكتورة فاتن صالح، وكيلة وزارة التربية والتعليم ببورسعيد في مصر السبت إحالة واضعي أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بالشهادة الإعدادية للتحقيق، بعدما وصفوا انتصار السادس من أكتوبر 1973 بـ"العدوان" في ورقة الامتحان، وبحسب نسخة الامتحان فقد تضمن السؤال الرابع فقرة "ب" مقارنة بين العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وعدوان عام 1973 من حيث الأسباب.

وكان أولياء أمور الطلاب أعربوا عن استيائهم من صيغة السؤال، مطالبين بالتحقيق مع واضعي الامتحان، مؤكدين في الوقت ذاته أن واضع الامتحان ربما يكون قد قصد عدوان 67، ولكنه سقط سهوا منه وكتب 73 .