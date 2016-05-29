فضائية دريم تعتذر لمشاهديها عن معركة شوبير والطيب

تقدمت قناة دريم المصرية والإعلامي وائل الإبراشي باعتذار للمشاهدين عن إنهاء حلقة السبت من برنامج العاشرة مساء والتي شهدت أحداثا مؤسفة بتبادل اللكمات بين الإعلاميين احمد شوبير واحمد الطيب.

وأكدت القناة في بيان صحافي الأحد أنها كانت تهدف من هذه الفقرة إلى مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي من خلال "حوار هادئ مع اثنين من الإعلاميين، اللذين نشب بينهما صراع حاد، كان يمكن أن يكون له انعكاسات على جماهير الأهلي والزمالك".

وأضاف البيان: "لقد حرص مقدم البرنامج على إقامة حوار هادئ بين الطرفين، وكرر مطالبته لهما أكثر من مرة على اعتبار أنهما إعلاميان ويخاطبان الجماهير، وعلى دراية بالمسؤولية التي تفرضها برامج الهواء، ويبدو ذلك واضحا على مدار الفقرة، وبعدما استشعر مقدم البرنامج أن الحوار قد خرج عن السياق الأخلاقي وعدم التزام طرفي الحوار، كان قرار مقدم البرنامج بالخروج إلى فاصل وإنهاء الحوار".

وقال البيان إن "سرعة رد فعل أحد الطرفين أدى إلى خروج الأمر بهذا الشكل الذى نأسف له جميعا مقدما الاعتذار للمشاهدين عن هذا المشهد".