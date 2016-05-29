مصر: اعتراف "الغارديان" بالفبركة دليل على صحة موقفنا

قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن اتهام مراسل جريدة الغارديان في مصر بفبركة أخبار ونشر تقارير غير موثقة عن الأوضاع في مصر، دليل قاطع على صحة المواقف التي "عبرنا عنها أكثر من مرة في السابق بشأن المغالطات وعدم المصداقية في تقارير صحيفة الغارديان البريطانية عن الأوضاع المصرية".

وأضاف أبوزيد، أنه مع التقدير لقيام الصحيفة بمحاسبة مراسلها، إلا أنها ستظل مسؤولة أمام الرأي العام المصري والعالمي عن تصحيح ما تم ترسيخه من انطباعات خاطئة وتشويه لصورة مصر، لافتا إلى أن الجهد المطلوب بذله لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة أصعب بكثير من مجرد إطلاق كذبة أو ادعاء باطل ويؤدي إلى الإضرار بمجتمع بأكمله وتشويه صورته.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن الدولة المصرية سوف تستمر في رصد ومتابعة ما يتم نشره عن مصر في وسائل الإعلام الأجنبية، والتصدي لأية تقارير غير دقيقة أو مفبركة.