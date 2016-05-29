مصر.. الإعدام لـ8 والمؤبد لـ12 نفذوا عمليات إرهابية

قضت محكمة القاهرة العسكرية، اليوم الأحد بالإعدام شنقاً لـ8 وبالمؤبد لـ12 آخرين و15 عاماً على 6 آخرين، وبراءة 2 في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية العمليات المتقدمة" والتابعة لجماعة الإخوان.

وشملت قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام أحمد عبدالباسط، وعبدالله نورالدين غيابياً وحضورياً أحمد أمين الغزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف.

ونسبت النيابة للمتهمين إنشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بالإنتاج وتصنيع الأسلحة حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على بعض المتهمين في الخلية لتخطيطهم لاستهداف مسؤولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة.