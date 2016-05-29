بعد واقعة المصارعة.. تلفزيون مصر يمنع شوبير من الظهور

أصدرت صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري قرارًا بوقف التعامل مع أحمد شوبير مرئيا ومسموعا نظرًا لتجاوزه على الهواء مباشرة وضربه لزميله أحمد الطيب في برنامج العاشرة مساء الذي جمعهما أمس على شاشة دريم، وتضمن القرار أيضا عدم استضافة المعلق أحمد الطيب على شاشات التلفزيون المصري.

وكان اتحاد الإذاعة والتلفزيون قد عاقب شوبير والطيب بمنعهما من الظهور علي شاشة النيل للرياضة بعد تراشقهما في الاستوديو خلال مباراة الزمالك وإنبي الخميس الماضي والتي شهدت احتجاجا من شوبير على قول الطيب "إن الزمالك يشجعه نجوم الغناء العربي هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد منير، بينما يشجع الأهلي شعبان عبدالرحيم وعبدالباسط حمودة وأحمد عدوية وسعد الصغير" وهو ما اعتبره شوبير إهانة لناديه وتشجيعا للتعصب والفتنة بين الناديين الكبيرين.

من جانب آخر، أعلن أمير مرتضى منصور، نجل المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، أن والده سيتولى الدفاع عن المعلق الرياضي أحمد الطيب، بعد واقعة التعدي عليه بالضرب من شوبير.

وقال أمير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، "مرتضى يتولى الدفاع عن أحمد الطيب، مش هنسيب حقك يا طيب".

وقام مرتضى منصور بنشر صورة شخصية له على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، معلقاً عليها وموجها حديثه لشوبير "فاكرني؟"، في إشارة منه لسابق تدخله ونجاحه قضائيا في منع شوبير من الظهور على فضائية الحياة لفترة طويلة.