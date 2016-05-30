مصر.. احتجاز نقيب الصحافيين واثنين من الأعضاء

احتجزت شرطة قصر النيل اليوم الاثنين، يحيى قلاش نقيب الصحافيين وكلا من جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي عضو المجلس، بعد رفضهم سداد كفالة ألزمتهم بها نيابة وسط القاهرة فجر اليوم، وقدرها 10 آلاف جنيه لكل واحد.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوي، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم في البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية وهما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا ، وتم احتجاز الثلاثي في غرفة بجانب مكتب مأمور قسم شرطة قصر النيل، لحين عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونياً تجاهم.

وقال "قلاش" في تحقيقات النيابة إن النقابة لم تأوِ متهمين هاربين، كما ورد في الاتهام وإن ما حدث هو حضور الصحافيين إلى مقر النقابة وعندما علم بوجودهما اتصل بضابط في جهاز الأمن الوطني للتأكد من قرار النيابة العامة بضبطهما ومن أجل إتمام إجراءات خضوع الصحافيين أمام النيابة العامة، لكنه فوجئ في اليوم التالي من تواصله مع الضابط بتلقيه مذكرة من أفراد الحراسة التابعين لشركة "المقاولون العرب" الذين يتولون أعمال الحراسة بالنقابة بحضور قوة أمنية تضم قرابة 40 رجل شرطة وقاموا باقتحام النقابة وإلقاء القبض على الصحافيين.

وأضاف أمام النيابة أنه فيما يتعلق بالاتهام الخاص بنشر أخبار كاذبة فإن مجلس النقابة علم باقتحام النقابة من خلال الأمن الإداري وبناء على ذلك تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، لكنه فوجئ بعد ذلك بتراجع الأمن الإداري عن تلك الرواية وتم إخطار شركة "المقاولون العرب" التابع لها الأمن الإداري وقررت الشركة سحب هؤلاء الموظفين واستبدالهم بآخرين.

وعن سبب رفض سداد الكفالة، قال قلاش إنه يأتي استنادا إلى أنه طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، والتحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحافيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحافيين أو من يمثله، كما أن إحدى التهمتين الموجهة إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.

من جانبه قرر مجلس نقابة الصحافيين عقد اجتماع طارئ اليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات أزمة احتجاز النقيب يحيى قلاش والسكرتير العام جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي.

وقال مجلس النقابة في بيان إن المجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة.