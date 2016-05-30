الجيش المصري يصفي 16 إرهابيا في رفح والشيخ زويد

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش المصري مدعومة بعناصر أعمال التمشيط والمداهمة لأماكن والأوكار الإرهابية بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد، وقد أسفرت نتائج العمليات خلال اليومين الماضيين عن مقتل 16 فردا من العناصر الإرهابية الخطرة نتيجة للمداهمات وضربات القوات الجوية وعناصر المدفعية.

ونجحت القوات في تفكيك ونسف 24 عبوة ناسفة على الطرق ومحاور التحرك كانت معدة لاستهداف القوات، إضافة لتدمير وحرق 19 منزلا و16 عشة تستخدمها العناصر الإجرامية كقاعدة لانطلاق عملياتها الإرهابية، وتدمير 2 عربة لاند كروزر مجهزتين بقواعد للرشاش النصف بوصة، و4 دراجات نارية خاصة بتلك العناصر.

كما تم اكتشاف وتدمير عدد من الملاجئ والمخابئ التي تستخدمها العناصر الإجرامية في الاختباء وتخزين الأسلحة والذخائر والتي نتجت عنها انفجارات ضخمة، واكتشاف وتدمير مخزن تحت الأرض يضم عددا من الأجولة التي تحتوي على كميات من الاحتياجات الإدارية والمواد الكيمياوية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

وتواصل قوات الجيش الثاني الميداني إحكام السيطرة الأمنية بشمال سيناء بإنشاء العديد من الأكمنة والارتكازات الأمنية في إطار استكمال المرحلة الثالثة من العملية الشاملة "حق الشهيد".