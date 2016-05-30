ماذا قال السيسي عن سينما العشوائيات؟

انتقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تصوير أفلام سينمائية تشوه سكان العشوائيات، مؤكدا أن سكانها يتمتعون بالطيبة والتدين والأخلاق وليسوا بالصورة التي تصورها مثل هذه الأفلام وتحاول تصديرها للخارج.

وقال السيسي خلال كلمته اليوم في افتتاح عدة مشروعات بالمقطم، إنه لا يصح تصدير صورة سلبية لسكان تلك المناطق، مضيفا أن هناك ادعاءات من خلال هذه الأفلام يتم تصديرها للمجتمع وللعالم، وترسخ أن سكان هذه المناطق مختلفون، كما تبرز صورا سلبية عنهم رغم أن لديهم تقاليد وقيما وأصولا، مشددا على ضرورة إلقاء الضوء على إيجابياتهم لرفع الروح المعنوية لهم.

وأكد السيسي بلهجة حاسمة قائلا "لن نسمح بمثل هذا الأمر مرة أخرى، ولا يمكن خروج صور غير حقيقية عن سكان هذه المناطق، فهذا لا يليق، لأنه يتعمد إظهار مصر بصورة غير طيبة، وتجعل البعض يعايرنا بالفقر، وهذا لن أصمت تجاهه، مطالبا الإعلاميين بالتواجد في المناطق الجديدة للتعامل مع قاطني العشوائيات، وإلقاء الضوء على الإيجابيات".

وتعهد الرئيس المصري بأنه خلال عامين سيتم القضاء على مشكلة العشوائيات تماما، وأن الحكومة قادرة على حل تلك المسألة، مؤكدا أن 50 % من مساحة مصر عشوائيات.

يذكر أن السينما المصرية شهدت في السنوات الأخيرة ظهور عدة أفلام تناولت سكان العشوائيات، مثل "هي فوضي" و"حين ميسرة" و"دكان شحاتة"، و"كلمني شكرا" وجميعها من إخراج خالد يوسف.