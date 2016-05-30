السيسي يستنكر ما حدث لسيدة المنيا.. ويؤكد: الكل سيحاسب

رفض الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ما حدث للسيدة المصرية المسنة بحادث المنيا، وقدم تحية لكل سيدات مصر، مؤكدا على تطبيق القانون.

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "الأسمرات" للإسكان الاجتماعي، أن كل من أخطأ مهما كان عددهم سيحاسبون، مشددا على أنه لا تفرقة بين أبناء الشعب المصري.

ووجه السيسي حديثه للسيدة القبطية قائلا "أرجو ألا تحزني أو ينكسر خاطرك، ونتأكد أننا في مصر نكن لكم كل الاحترام، فنحن لا نقبل أن ينكشف سترنا لأي سبب من الأسباب، وأتمنى أن يكون ما حدث نقطة ويتم تجاوزها بسرعة، وألا يفرق أحد بين المصريين وبعضهم".

يذكر أن سيدة قبطية مسنة قد تعرضت للاعتداء بمحافظة المنيا منذ أيام، حيث أفادت تقارير إعلامية أنه تم تجريدها من ملابسها وسحلها بعد انتشار شائعة عن علاقة بين ابنها الهارب وسيدة مسلمة، ما أثار الرأي العام في مصر.