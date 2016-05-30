بتوجيه من محمد بن سلمان..نوطا الشرف والتمرين لجندي مصري

تنفيذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، قلد السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، الجندي بالقوات المسلحة المصرية منصور جمال محمد مهران نوط الشرف من الدرجة الأولى ونوط التمرين من الدرجة الأولى.

وسلم السفير السعودي الجندي خطاب شكر وتقدير ولي ولي العهد للجندي، وذلك جراء إصابته أثناء التمرين المشترك رعد الشمال.

وأكد السفير قطان أن هذه اللفتة الكريمة ليست بغريبة على القيادة الحكيمة بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الأمر الصادر من ولي ولي العهد يجسد تقدير القيادة في المملكة لهؤلاء الأبطال.

وقال: "إن القوات المسلحة المصرية لها مكانة كبيرة في نفوس أبناء المملكة، لما قامت به على مر التاريخ في الدفاع عن القضايا العربية والحفاظ على الأمن بالعالم العربي"، مهنئاً الجندي على التكريم.

حضر حفل التكريم الملحق العسكري السعودي بمصر العميد ركن عبدالله بن يوسف الجاسر، وقائد القوات المصرية في تمرين رعد الشمال العقيد إيهاب صقر.