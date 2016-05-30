مباحثات عسكرية بين مصر وأميركا حول تعزيز التعاون

قالت وزارة الدفاع المصرية إن رئيس الأركان، محمود حجازي، اختتم، الأحد، زيارة رسمية للولايات المتحدة، التقى خلالها وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، ونظيره، جوزيف دانفورد.

ووفق بيان نشرته المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، محمد سمير، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" تناولت "اللقاءات تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل زيادة أوجه التعاون المشترك في مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب وسبل مكافحة الإرهاب"، دون أن يقدم تفاصيل أخرى حول هذا الصدد.

وذكر البيان أن حجازي، "أنهى زيارته الرسمية لأميركا (التي استغرقت أسبوعا) بعد عقد العديد من اللقاءات والمباحثات المثمرة مع كبار القيادات العسكرية والمسؤولين".

وذكر البيان أن رئيس الأركان المصري استهل لقاءاته في الولايات المتحدة بلقاء دانفورد، وكلاً من قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، ووكيله (لم يذكر البيان اسمه)، ووزير الدفاع الأميركي.

كما التقى حجازي، خلال زيارته للولايات المتحدة، نائب مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ومدير الوكالة المشتركة لمكافحة العبوات الناسفة، وقادة القوات البرية والجوية الأميركية، وفق البيان، الذي يذكر أسماء هؤلاء المسؤولين الأميركيين.

واعتبر المتحدث أن "زيارة رئيس الأركان (للولايات المتحدة) تعكس عمق العلاقات المصرية الأميريكية، والدور المحوري الذى تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات".