مصر.. القبض على مستشار وزير الصحة متلبساً برشوة

ألقت السلطات المصرية القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة لـ"العربية.نت" أن مجموعة تابعة لجهاز رقابي كبير، ألقت القبض على مستشار الوزير، وعثرت معه 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية في قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكي بمعهد ناصر، وتم اقتياده خارج الوزارة، حيث من المقرر أن يعرض اليوم الاثنين على النيابة العامة.

الدكتور أحمد عزيز هو مستشار الوزير أستاذ أمراض كلى بجامعة عين شمس، وأحد المقربين من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وكان يشغل منصب مستشار عميد كلية الطب بجامعة عين شمس للعيادات الخارجية خلال فترة عمادة الوزير للكلية، وفور تولي الوزير منصبه كلفه بأمانة المراكز الطبية، وخصص له مكتبا بالوزارة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، يقف بكل قوة ضد كل أشكال الفساد، وأنه لا يتستر على فاسد حتى وإن كان من قيادات الوزارة ومهما كان منصبه.

وقال الوزير في تصريحات صحافية إن هذه الواقعة تعد بمثابة إحدى حلقات الفساد التي تم القضاء عليها بالتعاون مع أجهزة الدولة.