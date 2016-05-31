مصر تتسلم حاملة الطائرات "ميسترال" الفرنسية الخميس

تتسلم مصر، الخميس، حاملة الطائرات المروحية "ميسترال" فرنسية الصنع، لضمها لأسطول البحرية المصرية.

وأفادت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه أطلق على حاملة الطائرات الجديدة اسم الرئيس المصري الأسبق "جمال عبدالناصر".

ويقوم الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برفع العلم المصري على الحاملة في مدينة تولوز الفرنسية، إيذاناً بدخولها الخدمة وإبحارها إلى سواحل مصر.

ويشارك في احتفال التسليم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، والفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في باريس.

وكانت الحاملة "جمال عبدالناصر" قد أبحرت في عملية تدريبية يوم 8 مايو الحالي لمدة أسبوع، وعلى متنها الطاقم المصري المكون من 170 فرداً، ونفذت مهامها بنجاح باهر.

يذكر أن مصر وفرنسا قامتا في أكتوبر 2015 بتوقيع صفقة شراء حاملتي المروحيات العسكرية من طراز "ميسترال"، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى مصر.