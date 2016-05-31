مصر.. شوبير والطيب والإبراشي "محظورون" لمدة أسبوع

قررت غرفة صناعة الإعلام بمصر في اجتماعها الطارئ، الذي عقدته اليوم الثلاثاء لمناقشة أزمة مشاجرة الإعلاميين أحمد شوبير وأحمد الطيب على الهواء مباشرة، تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة ومنع كل من وائل الإبراشي وشوبير والطيب من الظهور على الفضائيات المصرية لمدة أسبوع.

وناشدت الغرفة قناتي صدى البلد ودريم بعدم ظهور المذيعين الثلاثة لمدة أسبوع لحين انتهاء التحقيقات بشأن الواقعة.

وكانت قد أصدرت بياناً أعربت فيه عن أسفها الشديد ورفضها القاطع لكل ما حدث خلال حلقة برنامج "العاشرة مساء"، التي أُذيعت مساء السبت الماضي على شاشة دريم، والتي شهدت اشتباكات بالأيدي بين الطيب وشوبير، معتبرة أن ما حدث من اعتداء بالقول واللفظ بين الإعلاميين يعد مخالفة صريحة لمدونة السلوك المهني الإعلامي، التي تم اعتمادها بالإجماع من الجمعية العمومية للغرفة.

من جهتها، أصدرت رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، صفاء حجازي، في وقت سابق، قراراً بوقف التعامل مع أحمد شوبير مرئيا ومسموعاً نظراً لتجاوزه وضربه لزميله أحمد الطيب على الهواء مباشرة. وتضمن القرار أيضاً عدم استضافة الطيب على شاشات التلفزيون المصري.