مصر.. مقتل 6 مجندين وإصابة 6 بتفجير في الشيخ زويد

أفادت مراسلة "العربية"، اليوم الثلاثاء، بمقتل 6 مجندين وإصابة 6 آخرين إثر تفجير عبوة ناسفة بمنطقة جنوب الشيخ زويد شمال سيناء.

وقالت مصادر إن عبوة ناسفة انفجرت في طريق قوات الأمن بمنطقة الخروبة أثناء قيامها بحملة لمداهمة معاقل "أنصار بيت المقدس" (داعش - ولاية سيناء) وملاحقة عناصره في المنطقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج، بينما قامت القوات بعمليات تمشيط واسعة لملاحقة الجناة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية قتل العشرات من أفراد قوات الأمن في هجمات متفرقة شنها الإرهابيون، بينما يشن الجيش المصري حملة موسعة ضد البؤر الإرهابية في سيناء، نتج عنها مقتل المئات من العناصر الإرهابية.