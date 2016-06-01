إفتاء مصر: تصريحات ترامب تساعد داعش في تجنيد الشباب

أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أن الخطاب المتطرف ضد المسلمين لمرشح الانتخابات الأميركية دونالد ترامب يساعد داعش في تجنيد الشباب في العالم الإسلامي وفي الغرب.

وأوضح المرصد أن ترامب عندما يقول: "إنهم جميعاً يكرهوننا"، قاصدا المسلمين فإنه يستخدم نفس فكرهم، ويدعم الفيديوهات التي يستخدمونها لتجنيد الشباب، لأن داعش يكرر دائمًا في بياناته الدعائية أن هناك عداوة أبدية بين الإسلام والغرب.

وأضاف المرصد أن تنظيم داعش كثيراً ما يستخدم تصريحات ترامب لتعزيز وتبرير عمليات التنظيم الإرهابية، فبعد عملياته في بروكسل في مارس 2016 أصدر التنظيم فيديو صادرا عن مجموعة وسائل الإعلام "البتار" أحد أجنحته الدعائية، يضم صورًا لترامب ومقاطع صوتية لتصريح أدلى به في أعقاب الهجوم الإرهابي يقول فيه: "كانت بروكسل واحدة من المدن الأعظم - واحدة من أجمل مدن العالم منذ 20 عامًا - وآمنة، وأصبحت الآن عرضًا مرعبًا - عرضًا مرعبًا بشكل مطلق".

وأضاف، أن هدف التنظيم إظهار أثر عمليته الإرهابية على الغرب، وعلى لسان مرشح رئاسي لكبرى الدول الغربية بغية تجنيد مزيد من الشباب لصفوفه.