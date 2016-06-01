مصر..استمرار أزمة نقابة الصحافيين والدعوة لعمومية طارئة

لا يبدو أن فصول أزمة نقابة الصحافيين ستشهد نهاية قريبة، فبعد إحالة النيابة العامة لنقيب الصحافيين وزميليه للمحاكمة العاجلة رد مجلس النقابة بالدعوة لعقد جمعية طارئة في أسرع وقت.

وكانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النـَّقابةِ جمال عبدالرحيم وخالد البلشي لاتهامِهم بإيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة لمحاكمة عاجلة.

ودفع عنهم الكفالة التي رفضَها الثلاثة كتّابٌ صحافيون لرفع الحرج عن النـَّقابة والنيابة العامة، غير أنّ مجلسَ النـَّقابة عقد اجتماعا عاجلا للردّ على ما وصفوه بالسّابقةِ الخطيرة.

متابعون يرَون أنّ الأمورَ آخذة في التصاعدِ إذا ما استمرّت طريقة التعامل مع الأزمة بالأسلوبِ ذاتِه الذي وصفوه بالسيئ من مختلفِ الأطراف داعين الجميعَ إلى تغليبِ الصّالح العام.

وسيشهد السبت المقبل مرحلة جديدة من النزاع المستمر بين النقابة من جهة وبين كل من الداخلية والنيابة العامة من جهة أخرى، على أمل تدخل سريع وحاسم ينهي هذه الأزمة ويرفع الحرج عن الجميع.