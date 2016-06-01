مصر تمنع قيادياً شيعياً من السفر لإيران

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، القيادي الشيعي أحمد راسم النفيس من السفر إلى إيران لعدم حصوله على موافقة أمنية.

وقال مصدر أمني مسؤول بمطار القاهرة، إن السلطات الأمنية بالمطار وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط القطرية رقم 1304 والمتجهة إلى الدوحة، تقدم أحمد راسم النفيس للسفر على الطائرة حيث ذكر أنه في طريقه إلى إيران لحضور الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة الإمام الخميني، وعند مطالبته بموافقة ضابط الاتصال من مصلحة الجوازات طبقا لتعليمات السفر الخاصة بالمصريين المغادرين إلى إيران نفى وجودها معه فتم منعه من السفر.

وقال المصدر إنه تم إنزال حقائب النفيس من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه، فيما تم السماح له بالخروج من الدائرة الجمركية.

من جانبه، قال القيادي الشيعي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منعه من السفر، مؤكدا أنه عاد للمنزل بعد فشل سفره.

يذكر أن مصر تشترط الحصول على موافقة أمنية للسماح بسفر مواطنيها إلى عدة دول، بينها إيران وتركيا والعراق وسوريا وليبيا واليمن.