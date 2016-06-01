مصر: ما حدث في نيروبي تجاوز في حقنا يستوجب الاعتذار

أكدت خارجية مصر أن ما حدث في اجتماعات البيئة بالعاصمة الكينية نيروبي يعد تجاوزاً مرفوضاً في حق مصر ويستوجب الاعتذار.

وقالت إنه في إطار التواصل الوثيق والمستمر مع السفارات الإفريقية، وفي ضوء ما أثير حول اجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي، دعا السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، اليوم الأربعاء، سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في القاهرة إلي اجتماع في مقر وزارة الخارجية لإطلاع الأشقاء الأفارقة على الموقف المصري إزاء ذلك.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن مصر كانت وستظل فخورة بانتمائها الإفريقي، مدافعة عن قضايا قارتها طوال تاريخ نضالها السياسي، وداعمة للأشقاء الأفارقة في معركة التنمية التي تخوضها القارة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية هي دائماً الأداة النشطة التي نقلت وتنقل صوت إفريقيا للعالم، وحافظت وتحافظ على آمال وتطلعات شعوب القارة في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف، الأمر الذي يجعلنا نستنكر بشدة مضمون ولهجة مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفارقة التي شابها خطأ وتعميم وافتراء على الدولة المصرية وشعبها الذي يستضيف على أرضه مئات الآلاف من الأشقاء الأفارقة، ولم يتأخر يوماً عن الوقوف إلى جانب أشقائه في القارة الإفريقية، وبما يمثل تجاوزاً مرفوضاً في حق مصر يستوجب الاعتذار عنه.

وأوضح السفير إدريس أنه لم يرد في المضابط الرسمية لاجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أية إشارة إلى ادعاءات منسقة لجنة الخبراء الأفارقة، المخالفة للتقاليد والممارسات الإفريقية المستقرة في المحافل الدولية، وعلى الرغم من ذلك فإن وزير الخارجية وجه فور علمه بالواقعة بإجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة الأمر واتخاذ الإجراء اللازم إزاءها.

وقالت الخارجية المصرية إن السفارة المصرية في نيروبي وبناء على تعليمات من وزارة الخارجية وجهت مذكرة احتجاج إلى مجلس السفراء الأفارقة في نيروبي تم توزيعها على جميع الدول والمجموعات الإفريقية في المنظمات الدولية والإقليمية، للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة في نيروبي لصلاحياتها.

وأضافت أن وزيرة خارجية كينيا أكدت في اتصال هاتفي بوزير الخارجية المصري أن مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفارقة قد كُتبت دون علم الخارجية الكينية، وأنها وجهت بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.

وأعادت الخارجية التأكيد على استمرار مصر في الاضطلاع بمسؤولياتها داخل المجموعات الإفريقية في المنظمات الدولية للدفاع عن المصالح الإفريقية ولتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة، مؤكدة أن الدور المصري في هذا الإطار لا يقبل المساومة أو المزايدة.